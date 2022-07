E’ finita 2-0 l’amichevole Cremonese – Spal disputata nel pomeriggio sul campo di Dimaro, in Trentino. In un clima non esattamente fresco, ma quantomeno temperato da un po’ di vento e dalla scarsa umidità, i grigiorossi allenati da Alvini sono andati in vantaggio nel secondo tempo con un gol di Valeri e hanno poi raddoppiato con Baez su rigore. Una partita che ha messo in luce pregi e difetti di una formazione ancora in fase di costruzione, e che per un’ora ha mostrato una buona forma fisica. Al completo la tribuna del campo sportivo, con circa 700 spettatori presenti, molti vacanzieri ma anche tifosi giunti appositamente dal Cremonese per vedere i primi passi dei grigiorossi.

