Covid oggi Italia, 28.433 contagi e 130 morti: bollettino 11 agosto

(Adnkronos) – Sono 28.433 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 130 morti (113 ieri). I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 189.141 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15%. Restano stabili le terapie intensive con 321 ricoverati, calano i ricoveri ordinari che sono 234 in meno e 8.358 in totale.



Ecco i dati regione per regione:

LAZIO – Sono 2.361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 agosto nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. Si registrano 854 ricoverati (-39), 56 le terapie intensive (-1) e +5.787 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a Roma città sono a quota 1.042.

TOSCANA – Sono 1.362 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 11 morti. Sono 1.357.297 i casi di positività al Coronavirus nella regione da inizio pandemia. i nuovi casi, 294 confermati con tampone molecolare e 1.068 da test rapido antigenico), sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.260.456 (92,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.249 tamponi molecolari e 9.254 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13% è risultato positivo. Sono invece 1.933 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 86.308, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 531 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 5 uomini e 6 donne con un’età media di 85,4 anni.

ABRUZZO – Sono 1.114 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 agosto in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra un altro decesso. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.265 (-593 rispetto a ieri). Di questi, 238 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1127 tamponi molecolari (2435728 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4930 test antigenici (4178390).Del totale dei casi positivi, 105704 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+185 rispetto a ieri), 149675 in provincia di Chieti (+261), 121263 in provincia di Pescara (+295), 126359 in provincia di Teramo (+285), 11225 fuori regione (+40) e 8115 (+45) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi, 11 agosto, 742 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 677 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3749 tamponi. Lo riferisce il bollettino della Regone. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( dato invariato rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 148 ( – 8 ) mentre sono 19519 i casi di isolamento domiciliare ( – 1747 ). Si registrano 4 decessi: due donne di 74 e 90 anni, residenti nella provincia di Sassari e due uomini di 70 e 77, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna.