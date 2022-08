Europei nuoto, Razzetti oro e Matteazzi bronzo nei 400 misti

(Adnkronos) – Alberto Razzetti

vince la medaglia d’oro nei 400 misti ai campionati europei di Roma. L’azzurro tocca in 4’10″60 precedendo l’ungherese David Verraszto (4’12″58) e l’altro italiano Pier Andrea Matteazzi (4’13″29). L’Italia conquista inoltre la medaglia d’argento nella staffetta 4×200 stile libero. Gli azzurri Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola toccano in 7’06″25 alle spalle dell’Ungheria vincitrice in 7’05″38. Bronzo alla Francia 7’06″97.

“Ho la pelle d’oca. Vincere in casa è una gioia incredibile. Sono stato attento a rimanere concentrato fino alla fine. La gara l’avevo preparata in questa maniera, non ho perso troppo nella frazione a dorso e poi ho sparato tutto”. Queste le parole di Alberto Razzetti dopo la vittoria. “E’ l’emozione più bella della mia vita e voglio dedicarla alla mia famiglia e al mio allenatore Stefano (Franceschi ndr) che è stato fondamentale nella mia crescita. Sono contento anche per Pier Andrea (Matteazzi ndr): ci conosciamo da tempo ed è bello dividere un podio del genere”.