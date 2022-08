Tragico infortunio questa mattina a Castelvetro, dove un uomo di 67 anni è morto dopo una brutta caduta dalla scala. Il 67enne stava facendo alcuni lavori di giardinaggio nel cortile di casa, in via Pavesa, nella frazione di San Giuliano, quando, secondo una prima ricostruzione della vicenda, operata dai carabinieri di Monticelli d’Ongina, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo per diversi metri,

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Fiorenzuola, di Monticelli e l’elisoccorso da Parma. Ma per lui, non c’è stato nulla da fare, e vane sono risultate le manovre di soccorso messe in atto per cercare di salvarlo. La ricostruzione della dinamica è affidata agli uomini dell’Arma.

