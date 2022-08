Al via domani mattina, lunedì 22 agosto, i lavori per il completo rifacimento della pista di atletica del Campo Scuola che sarebbero dovuto partire lo scorso 8 agosto, come indicato nel pannello posto all’ingresso di via Corte. Un ritardo condizionato sembra dal periodo di ferie ma che non dovrebbe portare alla modifica della data di conclusione dell’opera, prevista per il 18 di novembre.

L’intervento finanziato dal Comune e da Società Arvedi – Commercio Prodotti Siderurgici è stata affidata a una ditta di Villa d’Adda in provincia di Bergamo, la Tipiesse Spa, specializzata in pavimentazioni sportive e in particolare nelle piste di atletica. A lavori ultimati, per un costo che supera i 600mila euro, la città disporrà così di una pista riqualificata in ogni sua parte, dalle fondamenta alla pavimentazione, e ancor più fruibile e funzionale per gli sportivi.

Grazie al coinvolgimento di Fidal Lombardia e Cremona Sportiva atletica Arvedi sono state pensate alcune migliorie come ad esempio l’avvicinamento delle due pedane di salto in lungo alla corsia interna della pista, creando così uno spazio più adeguato, nonché la strutturazione delle due mezze lune interne alla pista. Per tutta la durata dei lavori l’intero impianto, in quanto area di cantiere, per ragioni di sicurezza, non sarà accessibile al pubblico e agli appartenenti delle varie associazioni sportive.

Cristina Coppola

