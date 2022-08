Lunedì 8 agosto inizieranno i lavori per il completo rifacimento della pista di atletica al Campo Scuola di via Corte, un importante intervento finanziato dal Comune e da Società Arvedi – Commercio Prodotti Siderurgici S.p.A. Al termine dei lavori, che si protrarranno per una durata massima di poco più di tre mesi, la città disporrà così di una pista riqualificata in ogni sua parte, dalle fondamenta alla pavimentazione.

In accordo con Cremona Sportiva Atletica Arvedi A.s.d. e Fidal Cremona sono state pensate alcune migliorie che renderanno più fruibile e funzionale la pratica sportiva come, ad esempio, l’avvicinamento delle due pedane di salto in lungo alla corsia interna della pista, creando così uno spazio più adeguato, nonché la strutturazione delle due mezze lune interne alla pista. Per tutta la durata dei lavori l’intero Campo Scuola, in quanto area di cantiere, per ragioni di sicurezza, non sarà accessibile al pubblico e agli appartenenti delle varie associazioni sportive.

L’Amministrazione comunale “ringrazia il Gruppo Arvedi che, insieme al Comune, finanzia questi importanti lavori per il completo ripristino della pista di atletica di via Corte, un’opera resa possibile grazie al prezioso lavoro svolto dai competenti uffici comunali” fanno sapere dal Comune in una nota. “La nuova pista di atletica è un investimento importante che rilancia un comparto sportivo cittadino che sarà utilizzato da realtà sportive locali oltre che dai tanti cittadini che potranno di nuovo frequentarla nel tempo libero. Il ringraziamento va anche alla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera Italiana) e a Cremona Sportiva Atletica Arvedi A.s.d. per la preziosa collaborazione”.

