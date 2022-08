Si terrà il prossimo 13 settembre, dalle ore 19.50, a Palazzo Trecchi (Cremona) il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Otorinolaringoiatria e Medicina Generale” a cura del dottor Luca Pianta, Direttore dell’U.O. di Otorinolaringoiatria Asst Cremona, e della sua equipe.

L’evento dal titolo “Otologia, audiologia e vestibologia”, destinato ai medici di medicina generale, intende ripercorrere gli aspetti diagnostici e terapeutici delle patologie di comune interesse (per lo più mediche infiammatorie e infettive) alla luce delle più recenti evidenze.

Si discuterà degli aspetti diagnostici di base di patologie di interesse specialistico (neoplastiche e chirurgiche in generale) condividendo coi medici di medicina generale indicazioni su segni e sintomi d’allarme per massimizzare le possibilità di diagnosi precoce e per un invio corretto allo specialista di riferimento.

Il corso prevede momenti di interattività tra audience e relatori mediante utilizzo di televoter: i partecipanti accederanno ad un web link con un codice, per poter esprimere opinioni e porre domande utilizzando il proprio smartphone.

L’evento è accreditato presso il Ministero della Salute per l’attribuzione dei crediti di Educazione Continua in Medicina (Eco) per la figura del Medico Chirurgo specializzato in Medicina Generale (Medici di Famiglia). La partecipazione è gratuita, posti limitati. Termine iscrizioni giovedì 8 settembre 2022.

