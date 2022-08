È un appuntamento fra i più attesi per la fine dell’estate, in Provincia di Cremona e oltre i confini locali: è la “Discesa del Po”, manifestazione sportiva non competitiva indetta dall’Associazione Persona-Ambiente e dalle Canottieri Eridanea ed Amici del Po di Casalmaggiore, con il patrocinio dei Comuni situati lungo l’asta del Grande Fiume e l’adesione di numerose associazioni. La dodicesima edizione si svolgerà sabato 10 e domenica 11 settembre, confermando il format su due giornate inaugurato lo scorso anno.

Come di consueto si potrà partecipare in bici, a nuoto e in barca, con diversi luoghi e orari di partenza a seconda della modalità scelta; inoltre per il 2022 c’è una novità: il percorso a piedi. «Grazie ai fondatori del Cammino del Po, che proprio in questi giorni stanno tracciando il percorso da Cremona al casalasco, si potrà percorrere un tratto a piedi, in particolare sabato formeranno un gruppo partendo da Isola Pescaroli» annuncia Damiano Chiarini, Presidente dell’Associazione Persona-Ambiente.

Solitamente gli organizzatori mettevano a disposizione una Motonave per i turisti, stavolta però è quasi escluso perché un’incognita incombe sulla manifestazione: la siccità. «A questo tema sarà dedicato il convegno ‘Acqua critica’, sulle strategie di gestione dell’acqua come patrimonio comune vulnerabile, ci piacerebbe avere un confronto e lanciare un appello affinché sull’acqua ci sia un’attenzione che va oltre l’emergenza» spiega Chiarini.

La “Discesa del Po”, ideata in memoria del compianto professor Umberto Chiarini, nel tempo è arrivata a sfiorare le 500 adesioni, mantenendo il focus sulla tutela ambientale. Il programma dettagliato dell’edizione 2022, che prevede anche eventi collaterali, sarà illustrato sabato 27 agosto in conferenza stampa alla Reggia di Colorno.

