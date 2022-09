Erano entrati in autostrada a Cremona dopo una serata trascorsa in una discoteca, i due giovani bresciani che tra Pontevico e Manerbio stanotte alle 4 si sono schiantati contro il guard rail. La passeggera, Irene Zani, 17 anni, di Leno, è morta sul colpo. Inutile l’atterraggio sul posto dell’elisoccorso del 118. L’amico, 21 anni, anche lui di Leno, che era alla guida, è stato ricoverato in ospedale con lievi ferite.

Il ragazzo, risultato positivo all’alcoltest con valore nel sangue di 1,12, grammi/litro, più del doppio del consentito è piantonato in ospedale. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Montichiari che dovranno ricostruire la serata dei due ragazzi, molto probabilmente trascorsa in un locale di Cremona o della provincia, e la dinamica del pauroso incidente. Per permettere i rilievi, l’autostrada A21 è rimasta chiusa fino alle 7.50 di domenica mattina quando ha regolarmente riaperto dopo la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della strada.

