Un piccolo giallo ha coinvolto il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti durante le operazioni di spoglio delle schede relative alla Camera dei Deputati. Nessun intoppo, invece, al Senato. A mancare all’appello, fino alla tarda mattinata di oggi, erano infatti tre delle 435 sezioni per il collegio cremonese per l’elezione a Montecitorio. Si trattava quindi delle sezioni di Grumello dove le operazioni di inserimento dei dati sono procedute più lentamente.

Il problema in particolare ha riguardato una sola delle 3 sezioni del paese dove i conti inizialmente non quadravano, con il presidente di seggio che nella mattinata si è recato in Prefettura per un confronto. Nella trasposizione dal cartaceo al sistema informatico, infatti, risultava una piccola differenza che poi è stata chiarita e appianata. Il Comune e il proprio personale, da parte propria, ha risposto alle richieste che sono state formulate dagli enti preposti.

A Grumello, in ogni caso, ad imporsi nella corsa alla Camera è stata la coalizione di centrodestra con un 67,35% dei voti che ha contribuito all’elezione di Silvana Comaroli (canidata della Lega appoggiata dalla coalizione di centrodestra) nell’uninominale. Il centosinistra si è fermato al 18,64%, con Azione e Italia Viva come terza forza in paese. Una situazione che rispecchia il trend del collegio uninominale, dove Comaroli ha raccolto nin totale 112,749 voti con una percentuale del 55,90%, davanti a Pagliari (50.186 voti, 24,88%) e Gabriel Fomiti (Iv-Azione, 15.291 voti, 7,58%).

mt

