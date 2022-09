Manca solo l’ufficialità per la rielezione di Silvana Comaroli, la candidata della Lega (appoggiata anche dagli altri partiti della coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati) all’uninominale cremonese alla Camera dei Deputati. Un risultato non in discussione considerati i 112.124 voti raccolti nelle 432 sezioni scrutinate sinora su un totale di 435 per una percentuale che si attesta al 55,85%. Il contender più vicino è infatti Giorgio Pagliari (appoggiato dalla coalizione di centrosinistra) fermo al 24,91%.

A mancare all’appello sono le tre sezioni di Grumello Cremonese ed Uniti dove gli organi preposti stanno procedendo a rivalutare la situazione. Con ogni probabilità si procederà con un riconteggio delle schede, ma il municipio – sede dei seggi – rimane ancora blindato e al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali. Quel che è certo è che presidenti di seggio e Prefettura hanno preso in mano la situazione per dirimere la questione che non è sorta in seguito ad una contestazione. Una situazione che riguarda solo le schede rosa della Camera dei Deputati, ma non quelle gialle del Senato.

mt

© Riproduzione riservata