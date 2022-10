“Se lei mi fa un foglio di distruzione di queste frattaglie, io chiamo chi di dovere e vediamo cosa le succede”. Con queste parole, nell’agosto del 2021, il titolare di un macello di Palazzo Pignano avrebbe minacciato la veterinaria dipendente di Ats Valpadana distretto di Crema che dall’anno precedente, in quello stabilimento, svolgeva funzioni di vigilanza. Così è partita l’operazione dei carabinieri del Nas “Officium”, culminata con l’arresto di Leonardo e Luca Provana, padre e figlio, il primo, di­ret­to­re del distretto veterinario di Crema, il secondo, veterina­rio li­be­ro pro­fes­sio­ni­sta.

I due sono ai domiciliari per corruzione per nu­me­ro­si casi di omissioni e favoritismi in cui il padre, in­for­ma­to dal fi­glio del­le gra­vi non con­for­mi­tà ri­le­va­te nel­le azien­de pri­va­te per le quali era con­su­len­te, ave­va as­si­cu­ra­to co­per­tu­ra to­ta­le ai vari pri­va­ti, omet­ten­do di in­ter­ve­ni­re e di emet­te­re i re­la­ti­vi prov­ve­di­men­ti.

“L’atteggiamento della proprietà è freddo e il proprietario mi osserva in continuazione con sguardo intimidatorio”, aveva segnalato la veterinaria ai suoi superiori, tra cui c’era Leonardo Provana. La professionista aveva riscontrato “numerose non conformità” nel macello, e il titolare, a suo dire, “aveva reagito in malo modo alle rilevazioni”. “Non mi sento tranquilla, viste le condizioni ambientali che si sono venute a creare”, aveva riferito la veterinaria ai suoi capi. “Non riesco a svolgere il mio lavoro con tranquillità perchè mi sento intimidita dall’atteggiamento del titolare, che così non mi permette di lavorare serenamente e di svolgere i miei controlli in maniera completa”.

Dalle analisi dei tabulati telefonici era emerso che il titolare del macello aveva contattato Leonardo Provana al telefono: due chiamate ravvicinate e un sms. Una volta partite le indagini, i militari avevano scoperto il con­flit­to di in­te­res­se in capo al di­ret­to­re del di­stret­to veterinario, essendo il figlio con­su­len­te di quel ma­cel­lo. La veterinaria, nel frattempo, era stata trasferita e passata ad un altro incarico.

