“Apprendo con disappunto e preoccupazione la gravissima notizia inerente l’arresto del direttore del Dipartimento del distretto veterinario cremonese afferente all’Ats Valpadana e di suo figlio per non avere segnalato carne contaminata dalla listeria. Per questo motivo è mia cogente intenzione depositare, entro lunedì 24, un’interrogazione rivolta all’assessore al Welfare Letizia Moratti, così da ottenere maggiori informazioni e capire cosa intenda fare Regione Lombardia nei confronti di ATS Valpadana ”. A dirlo è Marco Degli Angeli, consigliere pentastellato di Regione Lombardia.

Spiega Degli Angeli: “Oltre ai presunti fatti di corruzione emersi, quello che è successo è di una gravità estrema dal punto di vista sanitario. In questo senso – precisa il consigliere – chiederò anche di audire in commissione III Sanità i dirigenti di ATS: quanto è accaduto è esecrabile e merita congrui chiarimenti – mi auguro in modo solerte – nell’interesse di tutti i cittadini”.

Sembrerebbero numerose, le non conformità rilevate nelle aziende private per le quali il dirigente di Ats Valpadana, avrebbe mostrato connivenza assieme al figlio. Un fatto, che se accertato, dovrebbe configurasi come atto contrario ai doveri d’ufficio, ai sensi dell’articolo 319 del codice penale.

Una questione sanitaria che va ora attenzionata con la massima urgenza – così come specifica Degli Angeli – in quanto il batterio della listeria è molto pericolo. In modo particolare lo è per persone immunocompromessi come ad esempio i pazienti oncologici in terapia, i trapiantati o le donne in gravidanza che possono trasmetterla al feto con gravi conseguenze. La gastroenterite, invece, si può manifestare dopo un tempo breve (circa 24 ore) dall’ingestione di cibo contaminato. Inoltre, la forma invasiva, detta anche “sistemica“, si può manifestare come meningite, meningoencefalite e sepsi anche dopo molte settimane.

Conclude Degli Angeli: “Servono risposte immediate e qualora venissero confermate le responsabilità mi aspetto seri provvedimenti oltre che da parte della magistratura, anche da parte delle nostre istituzioni: quali misure sono state adottate da Regione, in virtù della legge 190/2012 che dovrebbe individuare il responsabile della prevenzione della corruzione?”.

© Riproduzione riservata