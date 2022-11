Buonasera,

dal luglio 2022 il Comune di Bologna in collaborazione col gruppo Hera ha attivato il servizio dello “spazzino di quartiere”. La città è stata suddivisa in 50 microaree, ognuna delle quali è curata con una frequenza giornaliera, sette giorni su sette, in periferia e una frequenza doppia, 14 su sette, pomeriggio e notte, nel centro storico da operatori specializzati, in aggiunta ai servizi di base. Lo scopo è mantenere puliti tutti i punti critici della città.

Fatte le debite proporzioni non sarebbe utile un servizio del genere anche a Cremona? La città è sempre più sporca e trascurata. Le spazzatrici meccaniche spesso non possono svolgere il loro lavoro per la presenza di automobili. Molti abbandonano dappertutto i loro rifiuti e le deiezioni dei loro animali. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una città trascurata e sciatta.

Dall’inizio del progetto (luglio 2022) a oggi sono stati redatti 386 verbali di accertamento di violazione al Regolamento Rifiuti del Comune di Bologna e raccolti 45 quintali di rifiuti al giorno, provenienti da tutti i quartieri…. Questo progetto è un esempio concreto di come, con la collaborazione di tutti, si possa migliorare la situazione di una città.

Proviamo anche noi?

© Riproduzione riservata