La curva epidemiologica del Covid 19 è in risalita. A evidenziarlo è il Cruscotto degli indicatori Covid aggiornato settimanalmente da Ats Val Padana, che mostra la curva in crescita sia nel Cremonese sia nel Mantovano. Il picco più basso si era registrato il 3 novembre, con 171 nuovi casi, mentre ora si è tornati a 345 nuovi casi il 17 novembre. Anche l’incidenza settimanale è in crescita: negli ultimi sette giorni si sono registrati 1.746 nuovi casi nel nostro territorio, con un incidenza di 490 per 100mila abitanti e un rapporto di incidenza di 1,20.

Il Cruscotto rivela anche il numero di ricoveri e di decessi: i ricoverati con Covid nel Cremonese sono 46, con una curva in leggera crescita, di cui due in terapia intensiva. E fortunatamente, non ci sono state vittime.

A crescere, sono anche i ricoveri a scuola: secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato da Ats, al 13 novembre, i positivi tra i banchi sono 124, più 34 tra insegnanti e personale scolastico. Il 3,4% delle classi sono in auto-sorveglianza. La più colpita è la scuola superiore, con 58 studenti positivi, e la media, con 37.

Laura Bosio

