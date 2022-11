400 mila persone hanno preso parte alla Festa del Torrone, conclusasi nel pomeriggio di domenica, sancendo il record assoluto di presenze, ben 900 camper e 500 pullman. A caratterizzare questa 25esima edizione, oltre 300 eventi spalmati in 9 giorni.

Del resto Cremona è stata letteralmente invasa dai turisti anche nell’ultima giornata della Festa: decine di migliaia di persone si sono raccolte sotto il Torrazzo, per assistere agli eventi promossi per l’occasione, soprattutto quelli legati ai cent’anni di Ugo Tognazzi. E sono stati gli eredi i principali protagonisti della giornata, tra cui uno dei momenti clou, la consegna del Premio Torrone d’Oro in onore del grande attore, regista cinematografico e teatrale, che ha rappresentato Cremona in Italia e nel mondo. In una piazza del Comune assolutamente gremita, il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore Barbara Manfredini hanno così ufficializzato la quarta T di Cremona, Tognazzi, appunto.

Gran finale, quindi, con lo spettacolo conclusivo, come da tradizione, che ha incantato la piazza, con le suggestioni e il fascino di evoluzioni acrobatiche, di luci, colori, sorprese ed effetti, intrecciati alla libera fantasia di artisti unici. Una conclusione degna di un’edizione della kermesse che verrà ricordata a lungo.

“La Festa del Torrone rappresenta la città e la sua importanza oltre alla sua storia” sottolinea Galimberti. “Ma un focus importante è legato alla storia dell’agroalimentare, cuore del nostro territorio perché gli artigiani, i produttori e tutto il tessuto economico riesce a creare eccellenze non solo in ambito alimentare ma anche artistico come il violino. La Festa del Torrone è innanzitutto una festa di comunità, di lavoro e di imprese e imprenditori oltre che artigiani e artisti che uniscono la bellezza e la bontà creando così un connubio perfetto, ed è proprio a queste persone che rivolgo uno speciale ringraziamento”.

“Ringrazio gli enti promotori Comune e Camera di Commercio di Cremona, oltre a Regione Lombardia e soprattutto le imprese che si sono sempre impegnate e hanno creduto in questa manifestazione, oltre all’organizzazione di SGP grandi eventi che ormai conosce bene il territorio Cremonese per riuscire a creare un perfetto mix attrattivo turistico culturale per la nostra città” aggiunge Barbara Manfredini, assessore al Turismo, Commercio e Sicurezza, Comune di Cremona. “Questa festa è sempre più bella e accogliente e riempie le vie di Cremona per 9 giorni non solo di turisti, bontà e bellezza ma soprattutto di dolcezza”.

“Questa manifestazione ormai consolidata di richiamo nazionale è riuscita negli anni a confermare la sua unicità e importanza un vero appuntamento imperdibile” ” commenta Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi organizzatore della festa. “I numeri di questa manifestazione continuano a crescere. Un importante ritorno per questa edizione 2022 è stato sicuramente il palco in Piazza del Comune con musica, premiazioni, il cuore pulsante dell’evento oltre alle numerose degustazioni e showcooking presso il PalaTorrone i quali hanno riscosso enorme successo. Coinvolgimento di Cremona a 360° con visite guidate e incontri culturali. Una squadra che funziona grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Cremona e tutta l’amministrazione, Camera di Commercio, associazioni di categoria e imprese del territorio che hanno resa questa edizione 2022 un vero successo con una stima di visitatori intorno a 400mila persone nei 9 giorni”.

