Qatar-Ecuador, sfottò in tribuna e il video vola

(Adnkronos) – Uno sfottò di troppo, il gesto eloquente riferito al denaro ‘elargito’ per i Mondiali 2022 e il tifoso dell’Ecuador, in tribuna per il match contro il Qatar, viene preso di mira. Il sostenitore della selezione sudamericana si alza in piedi in tribuna e si mette in mostra. Il suo show non è apprezzato: ‘shut up!’, ‘stai zitto’, gli urla un tifoso locale seduto qualche fila più in alto. Il video vola su Twitter, con milioni di visualizzazioni e con messaggi tutti sulla stessa linea: “Addio eroe, chissà che fine farà”, il tweet che omaggia il protagonista.