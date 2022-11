In vista del 25 novembre giorno clou del Black Friday, anche Cremona si prepara allo shoppong straordinario, con moltissime attività aperte anche la domenica, pronte a offrire promozioni e che offriranno ai loro clienti promozioni e sconti. Si tratta del momento ufficiale per avviare lo shopping natalizio seguendo la tradizione americana iniziata nel 1924 quando il grande magazzino Macy’s organizzò questo evento il giorno dopo il Ringraziamento.

“Probabilmente quello di quest’anno sarà un Black Friday un po’ diverso rispetto al passato, complice l’incertezza crescente dei consumatori influenzati dalla complessa situazione macroenomica che stiamo vivendo” commenta Marco Stanga, vicepresidente di Confcommercio provincia di Cremona e presidente provinciale di Federmoda. “Come Confcommercio abbiamo voluto che le nostre imprese fossero protagoniste di questo appuntamento e, da qualche anno, abbiamo lavorato perché l’iniziativa arrivasse e si diffondesse anche nei negozi di vicinato utilizzando una semplice, ma efficace, vetrofania fortemente riconoscibile per il colore nero e per il messaggio. Il Black Friday è un’occasione privilegiata per consolidare il rapporto tra i cittadini e le imprese del commercio, quelle sotto casa, i così detti negozi di vicinato. Il prossimo week end è uno dei più attesi dell’anno, sia per i consumatori che per gli imprenditori che, si spera, potranno contare su una iniezione di liquidità e di fatturato, sfruttando questo weekend per accrescere la fiducia e per presentare i propri prodotti in vista del Natale.”

“Con il Black Friday, di fatto, apriamo la stagione che ci porterà fino al Natale – prosegue Francesca Galli, vicepresidente di Botteghe del Centro di Cremona – ed anche per questo anno, nonostante le numerose difficoltà causate dalla crisi energetica, abbiamo collaborato attivamente con il Comune e con il Distretto Urbano del Commercio affinché la città fosse già addobbata a festa, con le luci accese e con una suggestiva luminaria dedicata al centenario di Ugo Tognazzi. Crediamo che la nostra città, già in versione natalizia anche per il Black Friday, possa assicurare a tutti i clienti dei nostri negozianti una vera e propria esperienza di shopping, dove il piacere dell’acquisto di un prodotto si possa unire ad una atmosfera magica della città”.

“Il Black Friday è oramai diventato un momento cruciale per il commercio, basti considerare che secondo le stime di Codacons sotto l’albero di Natale degli italiani 1 regalo su 2 sarà stato acquistato proprio durante il Black Friday” conclude il direttore generale di Confcommercio provincia di Cremona Stefano Anceschi. “Prendendo spunto invece dalla recente indagine GfK Black Friday, rispetto agli anni passati, cambia la classifica dei prodotti più desiderati dagli italiani, con una crescita dell’abbigliamento e dei viaggi e una contrazione per alcuni prodotti tech e per l’arredamento. Tra chi sicuramente non rinuncerà a fare acquisti ci sono gli appassionati di Black Friday: un target sensibile alla pubblicità e che ama fare affari, ci auguriamo soprattutto nei nostri negozi di vicinato della provincia”.

