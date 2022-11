Domenica 27 novembre tornerà a Cremona la gara competitiva “Giro delle 5 Porte”, quest’anno valida anche come Campionato Provinciale di Corsa su Strada, ma soprattutto una delle gare più amate dai podisti cremonesi, organizzata dal Marathon Cremona. 10 km competitivi e non, che toccano le 5 porte storiche della città e che vedono competere le società del territorio, 3C, Run to me, Cremona Corre, per citarne alcune, oltre agli agonisti Di Atletica Arvedi, K3 e Triathlon Stradivari. Ma accanto a quella che sarà la sfida sui tempi, ci sarà spazio anche per la solidarietà grazie alla sinergia con Airc che sabato pomeriggio in sede di iscrizione sarà presente al parco delle Colonie Padane con una propria postazione per i Cioccolatini della ricerca e con Soroptimist che ha unito le forze partendo da largo Marinai d’Italia domenica mattina alle 9 con la “Orange Walk Cremona” che raggiungerà poi le Colonie Padane in una ideale staffetta con la 10km. Filo conduttore il colore arancio, simbolo delle iniziative di Sorptimist e nell’occasione colore ufficiale delle canotte della gara. Nel parco, in attesa del via ufficiale delle ore 10, è previsto un flash mob dei ragazzi di Cr Forma per una riflessione sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I dettagli sono stati illustrati da Ervano Vicini, presidente del Marathon Cremona, Elisabetta Bondioni, Presidente Soroptimist Cremona, Monica Poli, Past President Soroptimist Cremona e Mario Livrini in rappresentanza della Polizia Locale. Al termine della corsa verranno premiati, dal Comitato Provinciale FIDAL di Cremona, i primi classificati delle categorie: Allievi (solo maschile), Juniores M/F, Promesse M/F, Seniores M/F e Master M/F.

Cristina Coppola

