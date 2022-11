I Carabinieri della Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti un uomo di 60 anni con precedenti di polizia, controllato in città mentre era alla guida della propria auto.

L’uomo è stato identificato e dai sintomi mostrati non risultava nelle condizioni di idoneità psico-fisica per la guida. Non risultando ubriaco, è stato accompagnato al pronto soccorso di Cremona e i militari hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei suoi confronti gli accertamenti specialistici volti a verificare l’eventuale uso di stupefacenti. E proprio attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che il conducente aveva assunto sostanze stupefacenti ed era in stato di alterazione.

Oltre alla denuncia, all’uomo è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’auto.

E’ stato invece denunciato per guida senza patente dai militari della stazione di Castelverde, un cittadino straniero di 49 anni, pregiudicato. Una pattuglia la notato l’uomo alla guida dell’auto nel comune di Sesto ed Uniti e, sapendo che era sprovvisto di patente perché revocata dal 2013, lo ha fermato e controllato. Trattandosi della seconda circostanza, la guida senza patente ha assunto carattere penale e per tale motivo il 49enne ha rimediato una denuncia all’Autorità Giudiziaria mentre l’auto a lui in uso è stata restituita al proprietario.

