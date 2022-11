Quali strategie mettere in campo per far fronte all’attuale incertezza dei mercati? Esistono strumenti a misura delle piccole e medie imprese per gestire le criticità e puntare a una crescita sostenibile? A queste e ad altre domande proveranno a rispondere esperti e accademici durante la prima edizione del PMI Forum, il più importante evento per le piccole medie imprese del territorio, pensato e realizzato su misura per gli imprenditori, in programma per giovedì dalle 17 al Relais Convento di Persichello. Un evento organizzato da Apindustria CONFIMI Cremona.

“Cercheremo di dare risposte a domande complesse a difficoltà che le piccole e medie imprese nostre associate del territorio stanno affrontando” dichiara Cristiano Benazzi Consigliere di Confimi Apindustria Cremona. “Durante l’evento si parlerà quindi di scenari, di innovazione, finanza e competenze. E’ importante sottolineare che il PMI Forum sarà un evento a cadenza annuale, e durante l’anno questi temi saranno ripresi attraversi seminari e apprfondimenti dedicati”.

Ricchissimo il programma: nella prima parte ci saranno gli interventi di diversi rappresentanti del mondo economico e accademico: da Giandomenico Auricchio a Gianni Ferretti, vicerettore del campus cremonese del Politecnico, passando per Massimo Rossi, managing partner dello studio Rossi Rossi & partners di Verona che anticipa: “Il mio intervento si concentrerà sull’ottimizzazione del rapporto banca-impresa anche alla luce delle importanti novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa del 15 luglio. Sarà una occasione da non perdere per mettere a confronto operatori del settore e imprese, e per svelare come i nuovi adempimenti previsti dal Codice della crisi – che inizialmente potevano essere visti come una minaccia -potranno, anzi dovranno, essere una opportunità per le piccole emedie imprese per adattarsi a standard di imprese più strutturate”.

Dalle 18:30 poi la tavola rotonda moderata dal nostro Giovanni Palisto; parteciperà tra gli altri Francesco Ferrari, Presidente CONFIMI Lombardia.

