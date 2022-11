Messe a dimora questa mattina, giovedì 24 novembre, 19 piante donate dalla ditta Over Srl e dall’Associazione TedX grazie al progetto “Regala un albero alla tua città”. Le 12 piante di Over Srl sono state collocate nelle zone adiacenti all’incrocio tra via della Vecchia Dogana e via Rebuschini, come concordato con la ditta che ha effettuato la donazione e alla presenza dei rappresentanti della stessa. Le 7 piante di TedX invece sono state collocate, alla presenza dei responsabili dell’associazione, lungo la ciclabile di via Postumia, dopo l’area di servizio.

“Ai donatori delle piante va un sentito ringraziamento da parte mia e di tutta l’Amministrazione, per la sensibilità dimostrata verso un tema così sentito come quello relativo all’ambiente e alla volontà di implementare sempre di più il patrimonio arboreo cittadino”, dichiara l’Assessore con delega al Piano del Verde Luca Zanacchi.

Il progetto “Regala un albero alla tua città” mira al coinvolgimento di cittadini e associazioni nel percorso per il potenziamento delle alberature urbane, la valorizzazione del bene comune e lo sviluppo consapevole di una sensibilità ambientale responsabile ai contesti urbani (per approfondimenti si veda l’apposita pagina sul sito del Comune: https://www.comune.cremona.it/regala-un-albero).

Ad oggi Cremona, sia in ambito urbano che in boschi urbani e periurbani, possiede un patrimonio arboreo di più di 70mila piante. Nella stagione silvana arriveranno 100 piante per ripiantumazioni, altre 100 essenze verranno messe a dimora nella zona di viale Concordia grazie al finanziamento ottenuto con il bando “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” del Ministero della Transizione Ecologica e, sempre grazie al contributo ricevuto con lo stesso bando, nasceranno tre nuove aree boschive urbane con 900 piante.

