Martedì prossimo 29 novembre, alle ore 15.30 nel campus cremonese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, verrà inaugurata e benedetta dal vescovo, mons. Antonio Napolioni, la “Madre di Sapienza”, opera lignea scolpita appositamente per la cappella del Campus di Santa Monica dal dottor Sergio Lotta.

Sono previsti due momenti: dapprima in Aula Magna verrà presentata l’opera. In collegamento streeming da Milano interverrà l’Assistente Generale dell’Università Sua Ecc.za mons. Claudio Giuliodori. A seguire prenderanno la parola il direttore della sede, Angelo Manfredini, e l’assistente pastorale don Maurizio Compiani. Quindi per la benedizione ci si sposterà in cappella dove la scultura è collocata e potrà essere ammirata.

“Grazie all’intraprendenza di un committente, che preferisce rimanere anonimo -commenta don Compiani -, è stato possibile impreziosire la cappella del Campus con questa scultura opera del dott. Lotta, conosciuto da molti in città per la sua professione medica. Non tutti invece sanno che egli è “figlio d’arte”: il padre Igino era uno straordinario e apprezzatissimo intagliatore, ricercato sia per la competenza nel restauro, sia per l’abilità con cui ha dato vita ad opere di sorprendente bellezza. Dal padre, Sergio ha ereditato attrezzi, talento e amore per l’ebanisteria. Nel corso degli anni ha scolpito numerosi lavori riservandone però la visione solo alla cerchia ristretta di amici e familiari”.

“La destinazione dell’opera – prosegue – e l’amicizia con il committente hanno convinto l’artista a scolpire la “Madre di Sapienza”, permettendo di collocarla oggi in Università: questa è dunque la sua prima opera esposta al pubblico, opera frutto maturo e di valore. Il progetto nato dalla genialità del dott. Lotta è stato continuamente condiviso con il committente, con me e con i suoi stessi familiari, accogliendo suggerimenti e suggestioni che l’opera stessa suscitava in tutti mentre prendeva vita. In tale concerto i colpi di scalpello hanno inciso nel legno quanto sapienza e fede hanno maturato nei cuori”.

L’evento, a cui sarà presente l’artista, è aperto a tutti e non richiede prenotazioni.

