Il 12 dicembre i carabinieri di Casalbuttano hanno arrestato, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, uno straniero di 30 anni, pregiudicato. L’uomo, destinatario del provvedimento, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, dovrà scontare un cumulo di pena di altri tre anni di reclusione relativo a più condanne definitive intervenute negli anni 2016, 2018 e 2019 per avere commesso, in più occasioni, furti e rapine, e per aver violato il divieto di ritorno in alcuni comuni.

L’uomo stava scontando il cumulo pena mediante la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ma non ha rispettato le prescrizioni che gli erano state imposte. Il 22 settembre scorso, infatti, in seguito ad un arresto per rapina impropria e furto aggravato commessi in un supermercato di Cremona, si trovava agli arresti domiciliari. Il Magistrato di Sorveglianza ha quindi ritenuto incompatibile l’affidamento in prova con la misura degli arresti domiciliari e ha sospeso l’esecuzione della prima misura.

Di conseguenza la Procura ha emesso l’ordine di sospensione della misura, disponendo l’accompagnamento in carcere dove sconterà il residuo di tre anni. Il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai carabinieri di Casalbuttano che lo hanno raggiunto nell’abitazione dove si trovava e lo hanno arrestato, accompagnandolo in carcere.

