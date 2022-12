Gb, principe Harry: “Terrificante sentire urla di William contro di me”

(Adnkronos) – Nelle ultime puntate della serie-verità di Netflix sul suo ‘divorzio’ dalla famiglia reale, il principe Harry ricorda come fu “terrificante” vedere suo fratello William, ora erede al trono, “urlare” contro di lui quando si sono incontrati per discutere il futuro suo e di sua moglie Meghan. Non solo, il principe Harry descrive una scena in cui suo padre, ora re Carlo III, continuava a dire cose “semplicemente non vere” e la nonna, la Regina Elisabetta, osservava in silenzio.

“E’ stato terrificante vedere mio fratello che mi urlava contro, mio padre dire cose che non erano semplicemente vere e mia nonna che sedeva lì in silenzio”, ha raccontato Harry di quell’incontro avvenuto nel 2020 a Sandringham, la residenza reale di Norfolk, spiegando che lui avrebbe preferito non lasciare del tutto la famiglia reale, ma rimanervi a metà dentro, continuando a sostenere la Regina, pur svolgendo attività proprie.

“Divenne molto rapidamente chiaro che questo non era neanche in discussione”, aggiunge Harry accusando poi la famiglia di aver diffuso, immediatamente dopo la riunione, una dichiarazione, a nome suo e di William, senza neanche consultarlo.

Una dichiarazione che era “una bugia per proteggere mio fratello”, dal momento che in questa si negava che William avesse fatto pressioni su Harry per lasciare gli incarichi reali. “A questo punto non c’era più altra scelta, ho detto ‘dobbiamo andarcene'”, ha detto ancora, ribadendo che questa è stata una decisione sua ed affermare che è stata Meghan a spingerlo a farlo “è misoginia allo stato puro”.