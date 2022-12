Fondi dalla Regione per altri quattro Distretti del commercio cremonesi: l’annuncio è arrivato dallo stesso Palazzo Lombardia. Si tratta di progetti valutati come “d’eccellenza”: il distretto “Tra Cascine e Pievi” con Sospiro capofila, il distretto “Oglio e Postumia” con Piadena Drizzona capofila, il distretto “Didù” con Soresina capofila ed infine il distretto “Le Vie dell’Adda” con Pizzighettone capofila“. A questi si aggiunge il distretto “Tra Ville e Cascine” con comune capofila Casalbuttano ed Uniti, che aveva già ottenuto lo scorso 6 dicembre il contributo per il progetto d’eccellenza pari a 487.016 euro.

Gli altri quattro distretti, classificati tra la 76esima e 79esima posizione della graduatoria lombarda, non avevano potuto beneficiare del contributo a fondo perduto previsto causa esaurimento delle risorse regionali a disposizione, ottenendo 162.016,81 euro per ciascun distretto. Lo scorso 15 dicembre, Regione Lombardia ha deciso di destinare extra risorse per dare la giusta premialità ad ognuno degli altri quattro distretti “d’eccellenza” della nostra provincia, portando la dotazione finanziaria a 487.016 euro per ciascun distretto.

“Dopo l’importante risultato di aver ottenuto la valutazione “d’eccellenza” dei progetti dei nostri cinque distretti, questa ulteriore iniezione di fondi, da parte di Regione Lombardia, ci riempie di gioia per i nostri quattro distretti” commenta Andrea Badioni, presidente di Confcommercio provincia di Cremona. “Come Confcommercio siamo soprattutto orgogliosi del lavoro di progettazione svolto in sinergia con le amministrazioni comunali dei distretti del commercio che ci hanno scelto come loro manager. Con molte amministrazioni dei distretti abbiamo un rapporto più che decennale, pertanto, le progettualità che costruiamo insieme a loro ci consentono di gestire idee e processi che si sviluppano nel tempo e sono di supporto al tessuto economico delle nostre imprese”.

Soddisfatto anche il direttore di Confcommercio, Stefano Anceschi: “Vorrei sottolineare che il risultato complessivo è ottimo dal punto di vista della classifica regionale perché i nostri distretti hanno ottenuto un posizionamento “d’eccellenza”, ovvero nella parte alta della classifica che ha complessivamente valutato 151 distretti lombardi. Inoltre, ritengo importante sottolineare che i cinque distretti potranno destinare complessivamente 375.000 € alle attività commerciali del nostro territorio tramite specifici bandi che pubblicheremo, come loro manager, nei primi mesi del 2023”.

“Le azioni intraprese, grazie alla collaborazione con Confcommercio, hanno permesso e tuttora permettono di beneficiare dei contributi alle realtà locali finanziate attraverso la partecipazione al bando di Regione Lombardia” aggiunge Fausto Ghisolfi, sindaco di Sospiro, capofila del distretto “Tra Cascine e Pievi” (76esima posizione). “Si tratta di uno strumento utile a fronteggiare il difficile periodo che attraversa il settore del commercio, specialmente quello presente nelle nostre piccole realtà locali”.

“Ringrazio la Confcommercio provincia di Cremona per il grande supporto dato al nostro distretto “Oglio e Postumia” (77esima posizione) per l’ottenimento di questo importante risultato che contribuirà in maniera concreta al rilancio del nostro territorio” evidenzia il sindaco Matteo Priori di Piadena-Drizzona. “Grazie ai distretti del commercio riusciamo a concretizzare dei progetti che non riusciremmo a realizzare senza una stretta collaborazione tra diversi comuni e la regia della Confcommercio che, come manager di distretto, riesce a dare un supporto tecnico ed operativo per il rilancio del commercio dei nostri territori”.

“Lavoriamo sui bandi dei distretti del commercio con Confcommercio dal 2008 ed in questo momento di crisi economica è un concreto segnale di supporto per il nostro territorio, per i nostri comuni, per le attività e le imprese” spiega Diego Vairani sindaco di Soresina, comune capofila del distretto “Didù” (78esima posizione). “Siamo molto contenti di avere ricevuto la certificazione d’eccellenza per il nostro progetto che è frutto di un lavoro di squadra tra le amministrazioni dei comuni appartenenti al distretto e Confcommercio in qualità di manager. Siamo inoltre molto soddisfatti di aver avuto da Regione Lombardia questo importante e congruo aumento delle risorse per il nostro territorio, perché con questi contributi siamo certi di poter migliorare interventi pubblici volti al tessuto commerciale dei nostri paesi”.

Conclude Luca Moggi, sindaco di Pizzighettone capofila del distretto “Le Vie dell’Adda” (79esima posizione): “Siamo entusiasti dei risultati ottenuti insieme agli altri comuni appartenenti al nostro distretto e ringraziamo Confcommercio come nostro partner tecnico che supporta, come manager, le realtà coinvolte nel distretto: amministrazioni comunali, imprese, commercianti ed in generale tutti gli interlocutori del nostro territorio. Crediamo che questo finanziamento sia, in un momento molto difficile e particolare a livello socioeconomico, un’occasione importante per rendere meno difficile una ripartenza che speriamo possa portare un beneficio concreto ai nostri territori”.

I DISTRETTI

.1- Distretto Tra Cascine e Pievi con Sospiro capofila: Bonemerse, Cella Dati, Cicognolo, Malagnino, Pieve d’Olmi, Stagno Lombardo, Vescovato e Pescarolo;

.2- Distretto Oglio e Postumia con Piadena Drizzona capofila: Tornata, Isola Dovarese, Torre de Picenardi, Pessina Cremonese e Calvatone;

.3- Distretto del Commercio Didù con Soresina capofila: Annicco, Castelleone, Genivolta, Soncino, Trigolo;

.4- Distretto Le Vie dell’Adda con Pizzighettone capofila: Gombito, Grumello Cremonese, Crotta D’Adda, San Bassano, Formigara;

