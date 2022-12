Anche se l’apertura era fissata alle 16.00, c’è chi si è accampato sin dalle 10.30 di questa mattina, lunedì 19 dicembre, fuori dallo stadio Zini, zona biglietteria, per non lasciarsi scappare la possibilità di acquistare i biglietti per assistere al prossimo match contro la Juventus in programma a Cremona il 4 gennaio. E’ il caso di un pensionato che, soddisfatto, ha potuto prendere i tagliandi per i nipoti. Ma la coda allo Zini è andata ingrossandosi col passare delle ore, dopo che la Cremonese aveva aperto alla possibilità di comprare i biglietti per la sinogla gara contro i bianconeri dopo aver dato l’opportunità di acquistarla in un pacchetto con le sfide contro le altre neopromoesse Monza e Lecce. Da martedì 20 dicembre, invece, saranno aperte anche le vendite online e nelle ricevitorie abilitate. Come già col Milan, in ogni caso, la prevendita limitata in una primissima fase alle sole biglietterie dello stadio ha riscosso consensi con i cremonesi che si sono recati allo stadio con l’obiettivo di non trovarsi senza tagliando per la sfida di prestigio contro la Juventus.

© Riproduzione riservata