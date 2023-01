Pareri contrastanti sui social per l’assenza di eventi di piazza nella notte di Capodanno a Cremona. Il post pubblicati nel pomeriggio di ieri su Non sei cremonese se non … ha innescato una raffica di reazioni, quasi tutte concordi: “Però è davvero triste che stasera non ci sia una festa in piazza per i nostri giovani, nulla di nulla, neanche un palchetto con un dj….l’ unica città d’ Italia che vivrà nel silenzio….la tanto decantata città della musica urlerà di silenzio!!! I nostri giovani e la nostra città si meritavano altro dopo anni difficili..”. Una situazione del resto condivisa da molti altri centri urbani, a cominciare da Milano, dove tuttavia gli eventi organizzati dai locali pubblici hanno compensato quello di piazza.

Clima plumbeo e luminarie ridotte al minimo hanno accompagnato un 31 dicembre decisamente sottotono, ma d’altra parte, sempre sul social, sono in tanti a lamentarsi anche dei botti e dei petardi, soprattutto per i problemi causati ai cani. Da via Giuseppina a piazza Castello, dallo Zaist a via Massarotti, gli scoppi in strada si sono susseguiti dalla tarda serata fino a poco dopo la mezzanotte, ma senza provocare danni, se non – segnalano i Vigili del Fuoco – un principio di incendio senza gravi conseguenze in via Fabio Filzi. I petardi erano stati vietati anche quest’anno da un’ordinanza sindacale come sempre disattesa, che prevede tra l’altro una sanzione pecuniaria di 300 euro per chi contravviene.

Il 118 è intervenuto per alcuni casi di intossicazione etilica, ad esempio poco dopo l’una a Rivolta d’Adda con protagonista un 18enne e alle 3 in corso Campi a Cremona, per un 39enne. Da segnalare anche un intervento per rissa in via Mantova, all’altezza del Foro Boario, con un invio al pronto soccorso in codice verde di un uomo di 27 anni.

© Riproduzione riservata