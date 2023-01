Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Cuneo Granada San Bernardo 3-1 [26-24; 17-25; 25-20; 24-22]

Casalmaggiore: Carlini 3, Malual 13, Melandri 11, Lohuis 2, Frantti 26, Perinelli 6, De Bortoli (L), Mangani 2, Braga E., Piva 4, Scola, Sartori 6.

All. Pistola-Tettamanti.

Cuneo: Signorile (K), Diop 11, Caruso 1, Cecconello 6, Kuznetsova 10, Gicquel 1, Drews, Caravello (L), Szakmary 27, Klein Lankhorst, Montabone, Basso, Magazza 1, Gay (L), Hall 5.

All. Zanini-Petruzzelli

Si conclude con una vittoria e tre punti da mettere nel cassetto per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che ha battuto Cuneo Granada San Bernardo per 3-1, in un incontro complesso anche a causa di un lieve infortunio per Lohuis, un fastidio al polpaccio sinistro, che avrebbe potuto mettere tutto in discussione, se non fosse stato per la capacità del resto della squadra di restare in partita e soprattutto di sostenersi a vicenda.

