E’ stato eletto presidente di Fadoi Lombardia ( Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) dal 1 gennaio 2023: il dottor Maurizio Marvisi, Direttore del dipartimento internistico Istituto figlie San Camillo di Cremona, rivela come in uno studio report condotto in Lombardia “il 37.5% dei grandi anziani, cioè ultra 70 enni, che viene ricoverato in un reparto di medicina interna in un ospedale lombardo resta ricoverato cinque giorni in più rispetto al dovuto in reparto perchè manca un’unità di cura intermedia sul territorio”. Si tratta di pazienti non dimissibili a casa ma ai quali servono cure di proseguimento, che di solito si ricevono in strutture come rsa. “Tutto questo ha non solo un impatto notevole sulle liste d’attesa ma anche sui ricoveri in pronto soccorso” dice Marvisi che pone la questione anche dal punto di vista economico “il ricovero di una persona in un reparto di medicina in media costa allo stato 712 euro al giorno. In Lombardia, considerando appunto il dato del 37.5% ,si tratta di circa 1 miliardo 200 mila euro in più per questa spesa, soldi che potrebbero essere spesi decisamente in investimenti sanitari e in potenziamento di strutture”. fb

© Riproduzione riservata