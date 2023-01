Domani, 31 gennaio, sarà l’ultimo giorno di apertura per Zara, negozio di corso Cavour a Cremona. Ad oggi nessuno è interessato a prendere in affitto lo spazio commerciale. Ci sono delle trattative in corso, che però, almeno per ora, non hanno portato ad una conclusione.

La chiusura avviene non tanto per un calo di fatturato ma per un cambio di strategie aziendali della catena spagnola, che ha store in tutto il mondo, ma che ora sembra voler privilegiare la vendita online rispetto alla tradizionale. Infatti, già altri negozi sono stati chiusi in tutta Italia,

L’addio definitivo del gruppo provocherà nel centro storico di Cremona un grande vuoto. Un negozio iconico molto frequentato dalle cremonesi. Nei primi tempi al piano seminterrato c’era anche la linea maschile, che ha lasciato poi al posto ad una linea più giovane.

L’immobile occupa un grande spazio circa 600 metri quadrati: le vetrine vanno dall’angolo di via Gramsci a via Verdi. Nel corso degli anni questo spazio ha sempre avuto una connotazione commerciale e sembra che non ci sia alcuna intenzione di cambiarne l’uso. Questo spazio è stato occupato in passato da tantissime catene commerciali, tra cui Trony, Upim e Coin. Zara è stato aperto più di dieci anni fa.

Silvia Galli

