La notizia è di quelle che fanno tremare il commercio cremonese: chiude il negozio Zara in via Cavour. La chiusura dovrebbe avvenire nel gennaio 2023. Non è la prima volta che in città circola la voce di una chiusura dello store, tra i più frequentati del centro storico da un target trasversale di donne. Tra le cause di questa decisione da parte del gruppo spagnolo (da cui manca ancora la conferma ufficiale -per policy aziendale) ci sarebbe, tra le altre cose, anche il caro affitto, un problema che attanaglia molti negozi (piccoli e grandi) di Cremona. Il negozio non sarebbe destinato a spostarsi (inizialmente si vociferava si potesse trasferire nel complesso dell’ex Armaguerra) ma le saracinesche abbassate sarebbero sinonimo di un addio definitivo del gruppo di Ortega da Cremona. Lo spazio di via Cavour è sempre stato, nel tempo, occupato da grandi nomi della moda: prima di Zara infatti era la sede cremonese della catena Upim. Fb

