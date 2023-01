Avviata in via definitiva la procedura per la formalizzazione dell’offerta alla società proprietaria, per l’acquisto da parte di Aem degli ex magazzini Cariplo in via dell’Annona. Il cda, che si è riunito nei giorni scorsi, ha dato infatti il via libera.

Un comparto, questo, abbandonato da anni, e che ra sarà completamente recuperato con un importante progetto di rigenerazione urbana. L’area è molto vasta, misura 26mila metri quadrati, è edificabile e da pgt una parte ha una destinazione d’uso commerciale.

Verrà subito realizzato un grande parcheggio di 600 posti auto, che andrà a servizio dello stadio; l’idea è di costruire un parcheggio coperto con pensiline sulle quali appoggiare i pannelli fotovoltaici. Il tallone d’achille di questa zona, dove sorgono uffici ma è anche un quartiere residenziale. è proprio la carenza di parcheggi e grazie a questa nuovi stalli il problema sarà risolto.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata