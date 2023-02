Ragazzi impegnati in una partita di calcio, giochi bimbi affollati complice il sole, genitori che prendono un caffè al bar: sembra un tranquillo pomeriggio come altri nell’oratorio di Cristo Re, in realtà c’è fermento per la notizia della nomina di don Enrico Trevisi a Vescovo di Trieste.

Senz’altro gioia da parte dei parrocchiani pronti a congratularsi con il sacerdote, al tempo stesso però sottolineano come la mancanza si farà sentire. «Santa Maria della Pace che in Seminario veneriamo ci consenta pur nei 370 km di distanza tra Cremona e Trieste di restare uniti nel Vangelo» aveva detto don Trevisi in conclusione al discorso sulla nomina, auspicio condiviso dalla comunità di Cristo Re.

Il servizio di Federica Priori

