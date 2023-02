Dopo la mostra fotografica di Danilo Codazzi, il Centro Pinoni torna a presentare, presso le sale di Palazzo Duemiglia, una personale di pittura. Dall’11 febbraio (inaugurazione ore 17,30) al 2 marzo si tiene, infatti, la mostra dell’artista orobica Serenella Oprandi. Durante il vernissage i poeti Manuela Copercini, Gigliola Reboani e Luca Chiavarone, dopo l’introduzione di Giorgio Denti e Vincenzo Montuori, reciteranno alcune composizione poetiche in omaggio alla pittrice bergamasca. «L’arte di Oprandi – spiega il curatore della rassegna, Simone Fappanni – si contraddistingue per una sperimentazione profonda che nella preziosità dei colori ad acqua procede secondo dinamiche intense e palpitanti entro le quali si fondono, con bella apertura immaginativa, come dimostrano le opere selezionate per questa personale, notazioni biografiche ed elementi estetici. Un connubio, questo, che si nutre di una pigmentazione ariosa e da tematiche che rivelano una ricerca costante, mai esausta, in seno alla quale la pittrice bergamasca trova le ragioni più profonde del suo comporre. Questa personale consegna quindi una pagina importante di una creativa che, nel corso degli anni, ha saputo dare vita a una precisa notazione stilistica immediatamente individuabile». Nata a Rovetta in Val Seriana paese, vive e lavora a Bergamo. Dal padre pittore ha appreso la passione per le arti e la pittura e dagli anni Sessanta è coinvolta in un panorama artistico ricco e vitale che la stimola a realizzare i suoi primi lavori. Dopo una lunga interruzione, negli anni Novanta riprende l’attività artistica specializzandosi nella tecnica dell’acquerello. Ha conseguito importanti premi e riconoscimenti e ha esposta in prestigiosi contesti a sia in Italia che all’estero. Nel 2009 è protagonista in Cina con “Water pathways to China”, una collezione esposta a Shangai, mentre l’anno seguente porta a termine l’imponente collezione “Film” un toccante percorso autobiografico composto da oltre sessanta opere che sono inserite nel suo recente catalogo. La mostra nelle sale di Largo Carelli è visitabile gratuitamente da lunedì a sabato dalle ore 14,30 alle 17,00.

© Riproduzione riservata