Ucraina, Zelensky: “Stiamo lavorando per sanzioni globali a industria nucleare russa”

(Adnkronos) – ”La decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale sulle sanzioni contro l’industria nucleare russa è stata resa effettiva”. Lo rende noto lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un post su Facebook, riferendosi al decreto sulle sanzioni nei confronti delle aziende russe che operano nel nucleare.

”Questa – dice – non è l’ultima decisione in merito a questo settore. La Russia è l’unico Paese al mondo che permette ai suoi militari di bombardare le centrali nucleari e di usare le centrali nucleari come copertura per i bombardamenti. I missili russi hanno ripetutamente seguito traiettorie sopra gli impianti nucleari dell’Ucraina. Inoltre, lo Stato terrorista utilizza l’industria nucleare come uno degli elementi di espansione esterna per esercitare pressione su altri Stati e creare minacce alla sovranità di altri Stati. Tutti questi sono motivi sufficienti per sottoporre l’industria nucleare russa a sanzioni globali. E su questo stiamo lavorando con i nostri partner”.