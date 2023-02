Dal 06 febbraio al 31 marzo via Caudana e via S. Felice, saranno interessate da alcuni lavoridi rifacimento rete e allacciamenti gas metano. L’intervento sarà realizzato da LD Reti, in accordo con il Comune di Cremona, con l’occupazione del suolo pubblico dalle ore 00 alle ore

24.

Per agevolare i lavori è previsto il restringimento di via Caudana, che comporta la chiusura della via – dal tratto curvilineo – sino a via S. Felice e dell’area di intersezione tra le due vie. In base all’avanzamento dei lavori verrà predisposto il divieto di sosta con rimozione ambo i lati mentre sarà sempre garantito l’accesso alle proprietà laterali sino al civico 23 di via Caudana, dal lato di via Allende e consentito l’accesso ai passi carrai per quanto possibile.

Se necessario, si provvederà alla creazione di un’area di sosta riservata nelle vicinanze per i veicoli dei residenti con passo carraio inagibile. Gli aventi diritto dovranno munirsi di specifica autorizzazione provvisoria presso I’ Ufficio Permessi di via Persico civico n° 31. La richiesta va preventivamente inoltrata via mail all’indirizzo ufficio.permessi@aemcremona.it (tel 0372801072-0372801080). L’autorizzazione dovrà essere chiaramente esposta sui veicoli durante la sosta all’interno dell’area riservata. Sarà infine, consentito l’accesso alle proprietà laterali e il transito dei pedoni. Tutte le modifiche alla viabilità saranno evidenziate con apposita segnaletica collocata in zona.

