E’ stata l’Anagrafe dei residenti all’estero (Aire) a fare i conti di quante persone che lasciano l’Italia per andare a vivere e lavorare in altri paesi del mondo, anche ben lontani dai confini del Belpaese. sono soprattutto i giovani, uno su dieci emigra all’estero. L’Aire, come si legge sul Sole24Ore di lunedì, ha registrato dei veri e propri picchi di fughe tra il gennaio 2019 e il gennaio 2023. È la provincia di Mantova, a segnare il trend di crescita più alto con 40,3%,. Subito dietro, sempre in termini di crescita, ci sono altre province della Bassa padana: Rovigo (+39,7%), Lodi (+34,5%), e la Cremona (+32,9%). Il costo della vita, le difficoltà economiche e del mondo del lavoro e politiche sociali considerate insufficienti sono tra i motivi di questo esodo anche dalla nostra provincia. Per motivi logici c e stato un rallentamento generale, che non riguarda dunque solo il cremonese, durante gli anni della pandemia ma oggi più che mai dunque l’estero e la nuova vita lontano dal nostro territorio strizza l’occhio a tanti giovani che la politica, anche in vista delle elezioni in arrivo, deve saper ascoltare sempre di più.

