Sanremo 2023, all’Ariston torna il FantaSanremo ma con gesti meno plateali

(Adnkronos) – Il numero di squadre iscritte al FantaSanremo è esploso ma la partecipazione attiva dei cantanti sul palco dell’Ariston, almeno a giudicare dai primi artisti in gara nella prima serata di Sanremo 2023, segna un’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno e diventa più sotterranea. Pochi hanno fatto azioni plateali per guadagnare punti con i bonus previsti dal regolamento del fantagioco. Gianmaria, Ariete e Ultimo hanno dato ‘il cinque’ a Gianni Morandi guadagnando 10 punti ciascuno. MOlti hanno tirato baci al pubblico (che fanno guadagnare 10 punti) e i Coma_Cose hanno indossato il braccialetto del gioco e si sono baciati sulla bocca. Altri cantanti non sono sembrati coinvolti più di tanto nel gioco che comunque assegna bonus e malus basandosi su posizioni in classifica, look e altri particolari dell’esibizione. Il ‘riscatto’ plateale dell’immagine del FantaSanremo è arrivato con Piero Pelù. Il rocker toscano, a cui è stato intitolato un bonus di 20 punti da assegnare all’artista in gara che sottraeva la borsetta o altro effetto personale ad una persona del pubblico, ha deciso per un’autocitazione e, durante l’esibizione in Piazza Colombo con ‘Gigante’, è sceso tra il pubblico e ha preso la borsetta ad una spettatrice. Peccato che i 20 punti non andranno a nessuno, essendo Pelù ospite e non in gara.