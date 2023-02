AGGIORNAMENTO ORE 10 – La circolazione lungo la linea ferroviaria Milano-Cremona-Mantova risulta tutt’ora rallentata in seguito all’investimento sui binari all’altezza di Secugnano. Come fa sapere TreNord, i treni possono transitare in senso alternato su uno dei due binari tra Codogno e Lodi, e sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sono quindi previsti ritardi fino a circa 120 minuti, e modifiche alla circolazione ferroviaria. E’ stato anche attivato un servizio bus che fa la spola tra Lodi e Codogno. Da Cremona è possibile prendere i treni della linea Cremona – Treviglio – Milano.

ORE 7.30 – Erano da poco passate le sette della mattina quando, alla stazione di Secugnano, tra Codogno e Lodi, si è verificato l’incidente. Per la persona travolta dal treno non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorritori del 118.

Sono immediatamente scattati i rilievi del caso da parte delle Forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Nel mentre, la circolazione lungo la linea è rimasta sospesa. Questo significa, per i pendolari che ogni mattina si muovono lungo la direttrice, l’impossibilità di spostarsi in treno. Per cercare di salvare la situazione, almeno per il convoglio dei pendolari, il Mantova-Milano delle 6.42, è stato pensato un itinerario alternativo, passando da Treviglio: il treno è partito da Cremona alle 8.15 (invece che alle 7.30 come normalmente previsto) e ha impiegato un’ora e 40 minuti a raggiungere il capoluogo.

