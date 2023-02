Le nuove soluzioni per la maiscoltura italiana nell’ottica ormai fondamentale della redditività e della sostenibilità. Un convegno all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona dal titolo “Redditività e sostenibilità: le nuove soluzioni per la maiscoltura italiana” ha portato in città i massimi esperti del settore per un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Maiscoltori insieme a Confagricoltura, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari che ha sede a Grugliasco e fa capo all’Università di Torino, e a Nomisma.

Quello del mais è un comparto fondamentale per l’agricoltura italiana che, a causa anche della siccità degli ultimi periodi, ha visto diminuire la produzione nazionale. “E’ un cereale fondamentale che ci permette anche di sfamare il bestiame e come Italia dobbiamo ricorrere a massicce importazioni” ha detto Ersilia Di Tullio di Nomisma, “ma la siccità si è presentata anche in Europa. Ecco perché è ancora più necessario che cresca la produzione italiana”.

L’innovazione allora viene in aiuto del settore ed ecco che, in tema di futuro e sostenibilità, ci sono delle novità, sviluppate nel convegno di martedì pomeriggio: “Oggi una delle novità a cui stiamo assistendo sono i batteri azoto fissatori, che sono in grado di fissare dall’atmosfera l’azoto e trasferirlo alla pianta in modo costante durante lo sviluppo vegetativo” dice Cesare Soldi, presidente Associazione maiscoltori italiani (Ami).

Gremita l’Aula Magna della Cattolica di Cremona che ancora una volta si conferma laboratorio di studio e di promozione per l’agricoltura del futuro.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata