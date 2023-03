Aprile si avvicina e come ogni anno porta con sé la Primavera con la sua esplosione di colori e di profumi e le festività Pasquali, ottima occasione per andare ad esplorare nuovi territori e vivere nuove esperienze. Quest’anno la Motonave Stradivari vi ripropone le tradizionali Crociere di Pasqua e Pasquetta con pranzo a bordo. Si naviga nella Bassa Reggiana di Peppone e Don Camillo, di Giovannino Guareschi e di Antonio Ligabue, in un luogo fuori dal tempo dove vale la pena fermarsi anche un paio di giorni per assaporarne i ritmi lenti attraverso un viaggio fatto di atmosfere rarefatte e silenziose, luoghi ricchi di suggestione, sapori tipici e profumi che evocano il passato. Attraversare queste terre ricche di storia e tradizione a bordo della Motonave Stradivari (battello fluviale unico in Italia per la sua storia, la sua tradizione e la sua eleganza) sarà un’esperienza all’insegna del relax, alla scoperta dei colori, dei profumi e dei segreti custoditi dal Grande Fiume! Ma sarà anche una gita all’insegna della buona cucina. Una vera e propria celebrazione dei sapori tradizionali del territorio della “bassa” in un ambiente che, pur essendo ricercato, conserva quel sapore “casalingo” che trasmette un calore unico. La navigazione sarà accompagnata dal commento appassionato del nostro brillante Capitano, storico uomo di fiume. Per tutti i dettagli www.motonavestradivari.it

