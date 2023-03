Continua la battaglia sui cani contesi di Marmirolo, finiti al canile di Cremona in seguito a un episodio un po’ controverso, che vede contrapposte due associazioni animaliste: da un lato l’Associazione Zoofili Cremonesi, che gestisce la struttura, e che custodisce i due animali, Lucky e Zorro, dall’altra l’Enpa, che ne chiede la restituzione alla proprietaria.

Dopo che, circa un mese fa, era pervenuto il decreto ingiuntivo, sottoscritto dal giudice di pace, per la consegna dei cani all’attuale proprietario, ossia Lisa Ferretti dell’Enpa, l’Associazione Zoofili Cremonesi ha ora deciso di presentare ricorso: il documento è stato presentato in mattinata dal legale dell’associazione, che non ritiene legittima l’attuale proprietaria. Anzi, gli zoofili, convinti della bontà del loro modo di procedere, vorrebbero collocare i cani presso una nuova famiglia, che si prenda cura di loro. Dall’altra parte, invece, i volontari Enpa chiedono che gli animali vengano riconsegnati il prima possibile. Ora però, con il ricorso presentato, la situazione è di nuovo bloccata, in attesa dell’esito dello stesso.

Nel mentre i due cani si trovano ormai da quasi due anni nel canile di Cremona. Qualche settimana fa la struttura di via Vecchio Castello era stata ispezionata dall’Ats Val Padana, in seguito alla segnalazione pervenuta agli uffici in merito a presunti maltrattamenti ai danni di Lucky e Zorro. Il controllo aveva avuto però esito positivo: come riportato nel rapporto, i due animali sarebbero infatti in buone condizioni di salute. lb

