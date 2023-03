Si è svolto lunedì 13 marzo presso la Bottega delle Idee della VHIT di Offanengo, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy.

Numerosi i soci presenti: oltre le scuole, IIS Pacioli (Dario Faccini) e IIS Galilei con il Direttore Davide Pagliarini, IIS Torriani con il Responsabile Didattico Ermes Tassi, l’ Associazione Industriali di Cremona con il Presidente Stefano Allegri e il Direttore, Massimo Falanga, la Camera di Commercio di Cremona con Maria Grazia Cappelli, Università degli Studi di Milano con il Prof. Alberto Ceselli, Area 12 Hub di Brescia con Luca Barontini. Presenti anche Matteo Gosi di Wonder SpA, Elder Dolci di Bettinelli e Gianluca Storti della Storti SpA in qualità di membri espressi dall’Assemblea Generale.

Dopo il saluto del Presidente in uscita al termine del suo mandato, La Forgia ha ringraziato la Fondazione e tutto il team per il lavoro svolto negli ultimi anni e la valida offerta formativa creata ad hoc per il territorio e i giovani in cerca di un’occupazione di qualità, ribadendo l’essenzialità del fare sinergia non solo con tutti gli attori locali (Informagiovani, Orientagiovani, scuole, comuni, associazioni di categoria e aziende), ma anche a livello nazionale per ampliare la rete di collaborazioni strategiche.

“Gli anni passati alla presidenza della fondazione sono stati pieni di sforzi ed entusiasmo. La squadra ha dovuto rimettere in moto meccanismi nuovi affrontando tanti temi ambiziosi. Però oggi ci ritroviamo con una struttura avviata e una compagine rinnovata, ampliata e pronta a cogliere le sfide. La formazione è, e lo sarà sempre più, uno dei fattori abilitanti più importanti del territorio a supporto delle proprie vocazioni. Sono certo che tutti gli attori sapranno prendersi cura di questo prezioso mezzo e fare in modo tale che l’ITS Academy diventi un punto di riferimento anche per geografie più ampie rispetto al nostro territorio.”

Questo il commento del neo Presidente, il senatore Renato Ancorotti: “Non posso che dirmi orgoglioso di questa nomina perché giunge dopo un percorso cominciato nel 2013 in cui mi sono fatto promotore del primo IFTS del nostro territorio. Credo molto negli ITS perché permettono l’incontro tra politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Da un punto di vista occupazionale sono una occasione importante per il nostro territorio: secondo i dati diffusi dal MIUR, l’80% dei diplomati trova lavoro dopo aver frequentato un ITS.

“L’attivazione di ITS nel campo della meccanica, della cosmesi, dell’agroalimentare e della musica, le eccellenze di casa nostra mappate grazie al Master Plan 3C a cura di The European House – Ambrosetti per conto dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Cremona e presentato presso l’assemblea dell’associazione tenutasi presso la nostra azienda, ci permetteranno di offrire una programmazione che rappresenterà a pieno il territorio anche attraverso la progettazione volta al PNRR.”

Gli istituti tecnici superiori sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica e una delle sfide che dovremo affrontare sarà comunicare al meglio le opportunità offerte da questo percorso che non è assolutamente un ripiego per chi non vuole studiare o una deminutio rispetto all’Università, al contrario, forniscono una solida preparazione che può anche portare all’iscrizione ad un percorso universitario.

Tra i presenti anche il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, membro del Consiglio di Indirizzo ed espressione del Comune di Crema, Socio Fondatore della Fondazione, che ha dichiarato: “I corsi ITS sono un’opportunità di accesso preferenziale al mondo del lavoro per i giovani, assicurando un placement rapido e molto elevato. E questo avviene perché dal lato delle imprese, allo stesso tempo, rappresentano la garanzia di impiegabilità di profili professionali adeguati alle necessità. L’alta formazione professionalizzante è nuovo strumento per assicurare quell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro essenziale per fare in modo che le nostre imprese siano costantemente rifornite di talenti e competenze.

Crema, in particolare, intende specializzarsi in questo tipo di offerta formativa e diventare nel tempo una città di riferimento nell’ambito. Per farlo, è necessario rilanciare l’azione della nostra Fondazione ITS. E nel ringraziare sentitamente il Presidente uscente Corrado La Forgia per il difficile e ottimo lavoro svolto nella fase di start up, ricevo ora con grande piacere la disponibilità di Renato Ancorotti per la guida della Fondazione. Per profilo professionale e personale, ho ritenuto fosse la migliore competenza spendibile per questo ruolo e ringrazio gli altri soci per il sostegno alla mia proposta.

Ci attende ora un lavoro non semplice, ma al contempo appassionante, volto a professionalizzare ulteriormente la Fondazione, ad arricchire l’offerta formativa, a partire dalle nostre specificità territoriali e a rendere Crema “la Città degli ITS”.

La bottega delle idee di VHIT Spa è uno spazio in cui pensare, ideare, collaborare e far nascere progetti, e non a caso la nuova governance della Fondazione parte proprio da questo luogo. Per informazioni, per associarsi o per iscriversi ai corsi: segreteria@itscremona.it e 353 4049577

