È attesa per la prossima settimana la fornitura di travi in acciaio necessarie alla costruzione del parcheggio multipiano di via Dante a Cremona, che quindi proseguirà dopo il rallentamento dei lavori causato da problemi nella disponibilità di materiali. Una parziale ripresa dell’intervento era avvenuta ad inizio febbraio, poi ancora qualche difficoltà che ora sembra risolta. Si tratta del capitolo più recente di una tortuosa strada di realizzazione della struttura. Arrivate le travi verrà effettuata la posa e via via saranno aggiunti altri elementi. Il termine dei lavori era previsto entro fine anno, ma le tempistiche per ora restano incerte: il Comune infatti ha chiesto all’impresa esecutrice un aggiornamento del cronoprogramma, che tenga conto dei diversi fattori. C’è attesa per il nuovo parcheggio multipiano situato di fianco al cavalcavia che conduce al cimitero, struttura con circa 500 posti auto che si aggiungeranno a quelli già esistenti nel posteggio adiacente la stazione dei bus.

Federica Priori

