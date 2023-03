Quasi tutte cancellate le corse Trenord anche a Cremona, per effetto dello sciopero indetto dal sindacato Orsa in Lombardia. L’agitazione è iniziata alle 3 di questa domenica e si concluderà alle 2 di domani lunedì 20 marzo 2023. Trattandosi di una giornata festiva, non erano previste fasce di garanzia. Circa il 95% dei treni in transito o in partenza da Cremona, sono stati soppressi, come risulta al Comitato di pendolari InOrario, durante la mattinata, in una stazione però semideserta vista l’assenza di pendolari e studenti.

Con qualche curiosa eccezione: la corsa 2154 da Mantova per Milano (a Cremona alle 6,11) è arrivata a destinazione con due minuti di anticipo; come pure il treno delle 9,28, sempre per Milano, arrivato a Cremona cinque minuti prima del previsto.

Nel pomeriggio la situazione è simile, con i tabelloni luminosi della stazione che mostrano una lunga scia di “cancellato”, ma anche diversi bus sostitutivi. Tra le corse non effettuate, ad esempio, quelle verso Codogno in partenza alle 14,26, alle 15,30, alle 17.30 e alle 19,30.

Trenord consiglia di consultare le informazioni in tempo reale seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in «real-time» tramite la App e a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni che scorrono sui monitor. gb

