Nella seconda giornata di “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival” in programma tra le vie del centro di Cremona fino a domenica 26 Marzo non solo sapori intensi e formaggi da tutta Italia ma anche vere e proprie opere d’arte.

Le forme di Grana Padano si sono trasformate in tele sulle quali l’artista contemporaneo Daniel Bund ha dato vita e colore hai volti che hanno portato Cremona nel mondo. Dall’immancabile Ugo Tognazzi a Chiara Ferragni senza dimenticare Anna Maria Mazzini in arte Mina che proprio oggi festeggia il suo compleanno e in tema artistico non poteva mancare nella città del Violino un omaggio a Stradivari, liutaio italiano conosciuto in tutto il mondo per la sua maestria nella creazione di strumenti a corde di straordinaria fattura.

Formaggi da degustare, da scoprire e da assaporare ma soprattutto da ammirare grazie alle maestrie artistiche di Matteo Padoan, chef trevigiano campione mondiale d’intaglio che ha realizzato lo skyline della città di Cremona su un maxi Provolone Valpadana DOP di 25 kg.

Molti gli appuntamenti in programma, tra incontri culturali, momenti di intrattenimento e di animazione, disfide e degustazioni che si susseguiranno fino a domenica tra le vie del centro di Cremona, con la promessa di soddisfare le aspettative di tutte le tipologie di pubblico di tutte le età, dagli appassionati agli addetti del settore.

Non è tutto: nel giorno del suo compleanno non poteva mancare un omaggio alla tigre di Cremona. Dalla maxi scritta “MINA” di circa 30mq realizzata con le forme di Grana Padano in vetroresina a grandezza naturale, all’opera d’arte di Daniel Bund che ha utilizzato una forma di Grana Padano in vetroresina come tela dandole forma e colore rappresentando Mina e le parole di “grande, grande, grande”.

