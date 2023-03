La collaborazione di Fausto Caporali con la casa discografica Tactus, iniziata con la prima registrazione integrale mai effettuata delle musiche organistiche di Ulisse Matthey (1876-1947) in 5 Cd (TC 871380 – 2020– TC 871390 – 2022), è continuata con la recentissima pubblicazione di un doppio Cd contenente musiche originali per voci e strumenti comprendente una Via Crucis e due Cantate sacre.

Le composizioni sono il frutto di una commissione da parte del Maestro di Cappella della Cattedrale di Màlaga, Antonio Del Pino Romero Antonio all’organista titolare della Cattedrale di Cremona. L’esecuzione è avvenuta a Malaga in due occasioni, la prima per la ricorrenza dei Santi Patroni della città e la seconda durante la Settimana Santa nello scorso anno.

La gestazione della registrazione è stata particolarmente travagliata per la pandemia: la base musicale è stata elaborata in parte in Duomo a Cremona, con i musicisti Daniele Greco D’Alceo, Giuseppe Doldi alle trombe, Pietro Micheletti e Mario Scolari alle percussioni, Luciano Carbone e Fausto Caporali all’organo raccolti attorno al grandioso Mascioni e in parte è stata registrata sugli splendidi organi gemelli del 1782 della Cattedrale di Màlaga con Lorenzo Bonoldi, organista della Scala, e Fausto Caporali.

Su questa base hanno registrato le parti vocali in seguito i Pueri e parte del coro della Cattedrale di Màlaga diretti da Antonio Del Pino Romero, quando si è potuto riprendere l’attività corale. Una presenza speciale è stata quella di Francesco Javier Sanchez Bandera Bonela Hijo, cantore di flamenco popolare in Spagna e cantaor di saitas, genere tutto particolare di improvvisazione canora che si pratica in occasione delle partecipatissime processioni della Settimana Santa di Màlaga.

Il lavoro è stato reso possibile dall’importante contributo concesso dalla Fondazione Arvedi-Buschini. La presentazione del Cd avverrà il giorno venerdì 31 marzo alle ore 21 nella chiesa di S. Michele Vetere in Cremona con l’esecuzione in forma di sacra rappresentazione; la versione sarà in italiano, con commenti teologici, e vedrà la partecipazione de I Percussionisti della Scala (Gianni Arfacchia e Francesco Moraca), del coro Voci Virili di Cremona e degli organisti Luciano Carbone e Fausto Caporali.

