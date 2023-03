La scuola Einaudi ha firmato la terza edizione del “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends Festival” con due show cooking molto apprezzati. Venerdì, al PalaCheese, in piazza Roma, gli “Chef del futuro”, così sono stati ribattezzati per l’occasione i bravissimi Michele Bosio, Leonardo Campanozzi, Roberta Lupone, Victoria Piozzi, Alessia Salvati, insieme agli altri ragazzi delle quarte A e B eno, hanno cucinato, con i docenti Giuseppe Micocci e Cristian Fusco, una cheesecake salata al provolone, mentre sabato hanno creato ed offerto al pubblico ed alla preside Nicoletta Ferrari una fantastica millefoglie con zucca e grana.

I compagni di sala, con Dionisi Zoppi, non sono stati a guardare. A loro si deve la riuscita dei numerosissimi appuntamenti in programma – degustazioni, laboratori, aperitivi -, di cui hanno curato il servizio, in maniera impeccabile.

Per i giovani, è stato emozionante conoscere Edoardo Raspelli e collaborare con i grandi nomi del mondo della ristorazione: da Andrea Mainardi, Stefano Fagioli e Daniele Reponi a Philippe Léveillé.

Il sodalizio con la SGP Grandi Eventi ha coinvolto anche la terza B del corso Sanità ed Assistenza sociale per l’animazione dell’Area kids e le classi terminali dell’indirizzo Turismo, che hanno accolto i visitatori e fornito informazioni ed indicazioni. Con loro, gli insegnanti Michela Anelli, Rosalia Autuori, Giuseppe Federico, Gianluca Ferrari, Ilaria Fiorini, Francesca Savoini, Letizia Spinello, Annalisa Prisco e Valentina Terreni.

Al termine delle tre, impegnative giornate, il prof. Zoppi ha detto: “Siamo tutti stanchi, ma soddisfatti e davvero contenti: per ognuno di noi, è motivo di orgoglio vedere che gli alunni lavorano bene e mettono in pratica quanto imparato a scuola”.

