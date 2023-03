Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 27 marzo, in un’azienda di Vescovato. L’incidente, che ha coinvolto un uomo di 44 anni, è avvenuto in uno stabilimento lungo la via Mantova intorno alle 8.15. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, nell’utlizzare una sega circolare, ha subito l’amputazione di due dita della mano destra. Il 44enne è stato quindi trasportato in ospedale. Sul posto, insieme ai soccorsi, anche i Carabinieri di Vescovato e personale di Ats Valpdana.

